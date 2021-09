Zo klaar: bietentortilla’s met aardbeien, kwark en gepofte quinoa

Over de tong Swagat in Kampen geeft welkom een nieuwe betekenis

18 augustus Swagat, welkom in het Indiaas en het Nepalees, is de naam die Aiman en Santoshi Samal hebben gekozen voor hun Indiase restaurant. Na dertien jaar in een vluchtelingenkamp in Nepal verwelkomt Nederland hen in 2004, waarna ze in 2013 Swagat openen.