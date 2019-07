Zo kreeg acteur Chris Hemsworth zijn goddelijke lichaam

De Australische acteur Chris Hemsworth kruipt al sinds 2011 in de huid van Thor en heeft in zeven Marvel-films gespeeld. Om het ‘goddelijke’ lichaam van zijn personage te krijgen, moet de acteur een strikt dieet volgen. Zijn voedingsexpert Sergio Perera onthult wat Hemsworth op een dag eet.

In een interview met fitnessblad Men’s Health doet Perera uit de doeken wat er voor Chris Hemsworth zoal op het menu staat als hij op de set staat. Volgens Perera kostte het zes jaar om een schema te ontwikkelen. ,,Het is een opeenstapeling van veel vallen en opstaan. Met onze samenwerking de afgelopen zes jaar hebben we een paar dingen ontdekt die veel hebben veranderd aan zijn algehele gezondheid en welzijn.”



Een van de ‘geheimen’: het eten is gezond maar smaakt vooral ook lekker. Eten dat je goed smaakt is bevredigender en maakt je gezond en gelukkig, aldus de voedingsexpert.



8 uur ,,Elke ochtend begint Chris zijn dag met een groene powershake, die bestaat uit vijf tot zes verschillende soorten bladgroenten, fruit, noten, zaden, vetten en kleine hoeveelheden zeezout om te helpen zijn lichaam in balans te houden.”

Volledig scherm © EPA 10 uur Om 10 uur ’s morgens maakt Chris tijd voor een gezond ontbijt. ,,Of dat nu yoghurt met bessen is, drie eieren op een volkoren toast met Vegemite (hij is een Aussie) of een hartige havermoutpap met gepocheerde eieren. Daarna volgt een work-out.” Een uurtje na de training drinkt Chris een shake met plantaardige proteïne, ijswater, voedingssupplementen en vitamine C.

14.30 uur ,,Voor zijn lunch kiest Chris voor een sesam-kipsalade en rijst, een ribeye steak of voor gegrilde kip. Om al zijn spieren in vorm te houden, moet Chris ook in de namiddag blijven knabbelen - helaas niet op chips, maar wel op gezonde crackers of beef jerky, dat boordevol proteïnen zit.”

17.30 uur Dan het avondeten. Dan werkt de acteur witte vis of gegrilde lamskoteletten naar binnen. Of een soep. Hij neemt daarbij ook extra supplementen. Zo slikt Chris voor het slapengaan nog magnesium- of zinksupplementen. Bovendien staat hij elke dag nog minstens een uur in de sportschool.