Zo maak je een overheerlijke hazelnoot merengue met winterfruit

Rudolph van Veen is deze periode voor kerst elke dag op tv om lekkere recepten te delen in de kerstsfeer. Zijn recepten zullen makkelijk en snel te maken zijn, belooft hij. Vandaag het recept van de hazelnoot merenguekrans met winterfruit.

Van deze krans kunnen maar liefst twaalf personen eten. ,,De merengue mag tot maximaal 110 graden in de oven, op hogere temperaturen verkleurt het teveel: hij wordt geel en barst snel open", tipt Rudolph.



In een merengue gaat ten minste 2,5 tot 3 keer meer suiker dan eiwit. De suiker moet geleidelijk worden toegevoegd: eerst de helft en daarna langzaam de rest. Wanneer je alles in één keer toevoegt wordt het namelijk te zwaar.

Van de hazelnoot merengue kunnen maar liefst 12 mensen eten.

Ingrediënten

Pavlova

- 100 g hazelnoten

- 8 eiwitten

- 375 g suiker

Topping

- 500 ml slagroom

- 50 g suiker

- 1 mandarijn

- 1 stervrucht

- 1 vijg

- 2 dadels

- 6 bramen

- 6 goudbes

- 50 g blauwe bessen

- 6 chocolade-hulstblaadjes

- poedersuiker om te bestuiven

Bereiding

Stap 1: Pavlova

Verwarm de oven voor op 180 °C en rooster de hazelnoten circa 10 minuten. Laat afkoelen. Plet met een pan of hak grof met een mes. Splits de eieren. Klop de eiwitten luchtig en voeg beetje bij beetje de suiker toe. Blijf doorkloppen totdat het eiwitschuim ‘stijve pieken’ vormt. Spatel de gehakte hazelnoten voorzichtig door het schuim.



Teken met een groot bord of de deksel van een pan een cirkel met een doorsnede van circa 30 cm op bakpapier. Draai het bakpapier om zodat de getekende cirkel niet afgeeft op het schuim.



Verwarm de oven voor op 110 °C. Schep 12 hoopjes meringue in de vorm van de cirkel en maak met een lepel in elk hoopje een klein kuiltje. Droog de krans voor circa 2 uur in de oven. Plaats de krans alvast op de serveerschaal zodat hij later niet breekt en laat volledig afkoelen.

Stap 2: Topping

Klop de slagroom met de suiker en verdeel wat slagroom over elk hoopje meringue.

Snijd de mandarijn en de stervrucht in plakjes, de vijg in partjes en de dadels in reepjes.

Decoreer de pavlova met het fruit en de chocolade hulstblaadjes. Bestuif met poedersuiker.



Tip van Rudolph: Je kunt de chocolade-hulstblaadjes kopen in de winkel, maar ook zelf maken. Je hebt daarvoor hulstblaadjes en chocolade nodig. Smelt de chocolade en haal de hulstblaadjes erdoorheen. Laat uitharden. Trek daarna voorzichtig het blaadje van de chocolade.



