Zo maak je een perfect gekookt ei

Juist met Pasen moet je eitje perfect zijn. Daarom geeft chef-kok, kookboekenauteur en bbq-koning Julius Jaspers zijn tip.



Dit is de truc: leg je eieren in een pan met koud water. Vervolgens breng je ze aan de kook. Als het water kookt, zet je het vuur uit. Laat de eieren nog precies 7 minuten in het hete water liggen. Vervolgens goed laten schrikken onder koud stromend water, en voilà: een perfect gekookt eitje.