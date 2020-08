Zo maak je Saltimbocca alla Romana met extra kaas en dit drink je erbij

Evenals vele anderen gingen ook mevrouw Hamer­s­ma en ik lekker weg in eigen land. Nu doen we dat nooit met een geheel lege agenda. Aldus belandden we in Maastricht, omdat ons de boodschap had bereikt dat restaurant Onglet zich daar had gevestigd. ‘In de werkplaats achter een oude slagerij. Vlees speelt een belangrijke rol. Paradepaardje in de keuken is de Southbend grill, welke zorgt voor een pure smaak van het vlees’, zo luidden de berichten.