Zo veel suiker zit in jouw potje pindakaas

Koken & etenPast jouw pindakaas in de Schijf van Vijf? In de meeste gevallen niet, signaleert het Voedingscentrum die zes soorten onder de loep nam.

In de supermarkt kun je in de schappen tientallen soorten pindakaas vinden. Tijd om duidelijkheid te geven over de vraag hoe gezond het broodsmeersel eigenlijk is, vindt het Voedingscentrum. Daarom vergeleek het kenniscentrum zes soorten pindakaas uit de supermarkt. De bevindingen publiceert het Voedingscentrum vandaag via sociale media.

Quote Mensen weten niet altijd of pindakaas gezond is of niet Sietse Orie, Voedingscentrum ,,We zien in onze ‘Kies Ik Gezond?’-app, die 365.000 keer is gedownload en die zo'n 30.000 gebruikers per maand telt, dat pindakaas een van de meest gescande producten is. Kennelijk zijn mensen op zoek zijn naar informatie omdat ze door de bomen het bos niet meer zien”, aldus woordvoerder Sietse Orie. ,,Mensen weten niet altijd of pindakaas gezond is of niet.”



Het antwoord is: dat hangt ervan af. Het Voedingscentrum maakte een selectie uit de verkrijgbare soorten: van 100-procentpindakaas tot crunchy, smeuïg en met toevoegingen zoals zeezout en honing. ,,We hebben zowel huismerken als bekende merken als Calvé en Skippy gekozen”, aldus Orie.

Toevoegingen

Wat bij de vergelijking opvalt is dat er een groot verschil is tussen producten met alleen pinda’s en olie en die met toevoegingen. ,,De enige soorten die in de Schijf van Vijf passen, zijn de 100procent-soorten”, aldus Orie. ,,Daar is niets aan toegevoegd.” Bij de zes soorten die het Voedingscentrum bekeek, vallen daar de potten pindakaas van de huismerken Jumbo en Albert Heijn onder.

Volledig scherm Welke past in de Schijf van Vijf en welke niet? Dat zie je hier. © Voedingscentrum

Toch zit ook in die 100procent-pindakaas nog steeds 5,5 gram suiker per 100 gram oftewel bijna anderhalf suikerklontje (1 suikerklontje is 4 gram suiker). ,,Dat komt omdat pinda's van zichzelf suikers bevatten. Maar het gaat om lage hoeveelheden en suikers hebben niet alleen maar negatieve eigenschappen. Met een normaal eetpatroon kun je dat gewoon eten.”

Viereneenhalf suikerklontjes

De andere soorten bevatten vaak (veel) meer suiker. ,,Met het zoutgehalte valt het in de meeste gevallen wel mee, maar je ziet dat het suikergehalte oploopt tot wel 17,5 gram”, aldus Orie. ,,Dat zijn bijna ruim vier suikerklontjes per 100 gram. Natuurlijk kun je die andere soorten heus weleens op je brood smeren. Maar niet te vaak.”

Er is volgens de woordvoerder geen richtlijn over de hoeveelheid suiker die je maximaal zou moeten binnenkrijgen op een dag, maar het is goed om niet te veel producten te eten met toegevoegde suikers, want dit is onnodig. ,,Als je gezond eet haal je al genoeg energie, dus natuurlijke suikers, binnen. Dat maakt producten met toegevoegde suikers per definitie onnodig, want daar zit verder niks in wat je nodig hebt.”



Pindakaas kun je ook afwisselen met notenspreads als cashewpasta of amandelpasta, tipt Orie. ,,Die bevatten vaak ook 100 procent noten.”

