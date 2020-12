Zo voorkom je dat je te veel eet tijdens de feestdagen

Vaak hebben we nog steeds honger na het eten van een grote maaltijd. ,,Dit is niet omdat onze maag uitgerekt is, maar omdat we gewend zijn aan overmatig eten bij sociale gelegenheden”, legt Karolien van den Akker, onderzoeker bij Centerdata en voorheen Maastricht University, uit aan de BBC. Als onze hersenen signalen herkennen - geuren, bezienswaardigheden, geluiden - die horen bij een grote maaltijd met de feestdagen, komt het hongergevoel al op.

,,Het is goed mogelijk dat je lichaam reageert op grote hoeveelheden eten, zeker wanneer je dit niet gewend bent”, zegt huisarts Tamara de Weijer. ,,Dit uit zich vaak in buikkrampen, diarree of een opgeblazen gevoel.” Je lichaam zal zwaar en suf aanvoelen, maar dit herstelt binnen een aantal uur tot een paar dagen afhankelijk van de persoon. Volgens De Weijer is het vooral belangrijk dat je je normale eetpatroon na de feestdagen snel weer oppakt. Over het algemeen heeft een paar dagen overmatig eten volgens haar geen ernstige gevolgen.

Dat we maar door kunnen blijven eten met de feestdagen heeft ook te maken met onze inname van suikers. We eten veel dingen waar suikers in zitten, veel meer dan normaal. Mindset- en Voedingsspecialist Desirée Marsman legt uit dat wanneer je te veel suikers eet, je lichaam kort daarna wéér de behoefte heeft om te eten. Dit komt doordat je lichaam insuline aanmaakt, wat zorgt voor een snelle energieboost. Deze energie verdwijnt snel uit je lichaam, dan ervaar je een suikerdip waardoor je opnieuw de behoefte voelt om te eten.

Hoe voorkom je dit?

1. Plan eetmomenten in

Een valkuil is dat er veel eten in zicht is en we daardoor de drang hebben dat te consumeren. Ons brein is zo geprogrammeerd dat we nog steeds de ‘pakken wat je pakken kan’-mentaliteit hebben, nu is dat niet meer nodig aangezien er voedsel in overvloed is. ,,Je kan het beste zorgen dat je op een dag drie tot vier eetmomenten hebt”, raadt Marsman aan. ,,Op die manier zorg je ervoor dat je niet al vol zit wanneer je begint aan het kerstdiner.” Het is belangrijk om verzadigd te eten tijdens deze eetmomenten zodat je daadwerkelijk vol zit, in plaats van alleen een vol gevoel te hebben.

2. Drink minder alcohol

,,Mensen die alcohol drinken tijdens het eten zijn minder snel verzadigd dan mensen die dat niet doen”, legt De Weijer uit. Ondanks dat het zo gezellig is, zijn alcoholische drankjes gevaarlijker dan je denkt. De huisarts legt uit dat alcohol de bloedsuikerspiegel verlaagt waardoor je trek krijgt. Daarnaast neemt het remmingen weg en hierdoor eten we meer dan we misschien zouden willen.

3. Beweging

,,Wanneer je op de bank blijft zitten en doorgaat met eten zorgt dit ervoor dat je je vermoeid voelt”, legt Marsman uit. ,,Vermoeidheid geeft je een hongergevoel waardoor je blijft eten.” Het is belangrijk om tussen de maaltijden door te blijven bewegen. Dit zorgt ervoor dat de spijsvertering op gang blijft en je lichaam de voedingsstoffen dus sneller opneemt.

4. Serveer je eten op borden

Zowel Marsman als De Weijer raden aan om het eten op borden te serveren in plaats van in pannen of schalen. Dit zorgt ervoor dat je enkel eet wat er op je bord ligt en je hongergevoel zal verdwijnen. Daarnaast eten mensen vooral wat er op een armlengte afstand ligt waardoor ze eten zonder na te denken. Het hongergevoel is niet sterk genoeg om naar de keuken te lopen voor meer.

