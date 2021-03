Zo wordt het perfecte, ouderwetse worstenbroodje gemaakt

De geschiedenis van het worstenbroodje gaat terug naar de tijd dat er nog geen koelkasten waren. Het conserveren van vlees gebeurde toen in brood. ,,Het was wel een luxeproduct", legt de ondernemer uit. ,,Het werd gegeten na de nachtmis. De broodjes werden langzaam warm gemaakt en als je dan terug kwam van de nachtmis, at iedereen een worstenbroodje. Hele gezinnen kwamen daarvoor bij elkaar.”



Ben Voermans is met pensioen maar wil wel laten zien hoe je dat doet: het deeg maken en het worstje erin krijgen. Hij en Van der Heijden laten hun lap deeg omhoog zwiepen en vouwen het daarna weer in. Met een apparaat wordt de lap in gelijke delen gesneden. Daar is wel wat kracht voor nodig. ,,Daar moet je spierballen voor hebben", vindt de presentatrice. Van de stukken deeg moet je bolletjes maken - ‘met twee handen rollen lukt mij niet, wel met een hand’ - die je vervolgens uitrolt tot lange ovalen. Daarin komt het worstje te liggen. Met je vingers verpak je het worstje: alsof een verkleumde reiziger in een nauwe, warme slaapzak wordt gevouwen. Het lukt het drietal een hele plaat vol te maken. ,,Teamwork.”