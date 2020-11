Zoek je naar een goede keukenmachine of foodprocessor? Dit zijn de uitblinkers

De vraag is natuurlijk: zijn die dure machines ook de beste? Volgens de testers zeker niet. De beste foodprocessor is er volgens hen eentje van Bosch (type MCM3501M) die je al voor 90 euro kunt bemachtigen en een rapportcijfer 9,1 kreeg. Het apparaat van het Duitse merk scoort beter dan de Magimix (type 5200 XL), die honderden euro’s meer kost (450 euro) en als tweede eindigde. Hij mengt en klopt beter en de constructie is steviger, melden de testers. Nummer twee kreeg het eindcijfer 7,5. Als beste koop (uitstekende prijs-kwaliteitverhouding) adviseert de bond een apparaat van Philips (type HR7310/00). Dat kost circa 60 euro en scoort een nette 6,8.

Bij de keukenmachines geldt hetzelfde: de duurste is niet per se de beste. Dat is volgens de testers opnieuw een Bosch (type MUM50123). Hij maakt uitstekend brooddeeg en maakt slagroom en eiwitten mooi luchtig. Cakemix en pannenkoekenbeslag zijn een fluitje van een cent voor dit apparaat. Hij kost 200 euro en scoort een rapportcijfer 8,1. Met dat hoge cijfer streeft Bosch Kenwood (type Chef Elite KVC3110S) voorbij. Die krijgt een 7,9, maar is wel 150 euro duurder.



De beste koop is volgens de bond óók een Bosch, maar een ander type: de MUM54A00. Die is 150 euro en krijgt een 7,8.



Opvallend is verder dat de meeste apparaten wel een voldoende krijgen, zowel de foodprocessors als de keukenmachines. Alleen de Tristar-keukenmachine blijft achter met een rapportcijfer 5,8. Van die machine is de constructie slecht (die krijg zelfs een 1). Bij de foodprocessors bungelen Philips en Bourgini onderaan de lijst met twee keer een magere 6.