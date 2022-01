Zoete aardappels van Niels zijn niet aan te slepen: ‘Iedereen is aan het experimenteren in de keuken’

Zo heb je het langste plezier van die restjes kerstdiner

Plof. Heb je meer dan genoeg gegeten de afgelopen dagen, maar staat de koelkast alsnog bomvol met restjes van het kerstdiner? Omdat het zonde is om al dat mooie eten weg te gooien, geeft Too Good To Go tips. Op die manier heb je nog lang plezier van je kerstmaaltijd, volgens de app die mensen helpt voedselverspilling tegen te gaan.

26 december