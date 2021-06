Zonnig weekend: deze zes lichte maaltijden passen perfect bij warm weer

Heb je lekkere verse vijgen gevonden in de groentewinkel of bij de supermarkt? Verwerk ze in deze salade - met halloumi, die in een kwartiertje op tafel staat.

Halloumisalade.

Ook deze salade met biefstuk staat in een oogwenk op tafel. De tomaatjes gaan even in de oven en de dunne plakjes radijs geven het gerecht iets knapperigs. Lekker met een Italiaanse wijn erbij.

Biefstuksalade met gepofte tomaatjes.

Altijd goed op een warme dag: pastasalade. Deze versie met penne bevat spinazie en mango. Eroverheen gaat kip.

Pastapestosalade met mango en spinazie.

Zin in een stukje vis? Kabeljauw in pistachekorst met doperwten-mangosalade ziet eruit alsof het in een restaurant op de kaart staat, maar je zet het zelf in een halfuur op tafel. Je kunt ook andere witvis gebruiken.

Kabeljauw in pistachekorst met doperwten-mangosalade.

In plaats van pasta kun je ook heel simpel couscous maken. Deze salade met tonijn en salsa verde smaakt naar Sicilië.

Siciliaanse parelcouscoussalade met tonijnsteak en salsa verde.

Wat smaakt er meer naar zomer dan watermeloen? Je kunt er ook een pokébowl met avocado en komkommer van maken. Deze bowl heeft Aziatische smaken door de kruiden en de sesamzaadjes. Let op: omdat je de meloen vier uur marineert, kun je deze maaltijd 's middags alvast maken.

Watermeloen-pokébowl met avocado en komkommer.

