Zuiveldrankjes kunnen gewone melk niet evenaren

Het is geen onderzoek betaald door de zuivelbranche. Maar de uitkomsten zullen de melkproducenten waarschijnlijk wel aanstaan. De Consumentenbond deed voor de Gezondheidsgids, die net is verschenen, onderzoek naar plantaardige zuivelvervangers. Het aanbod van die hippe dranken is enorm gegroeid. Tegelijkertijd is de zuivelconsumptie sinds tien jaar met 11,9 procent gedaald volgens cijfers van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rivm).

Maar zijn die drankjes goede vervangers voor zuivel? De Consumentenbond bekeek van 68 plantaardige drankjes en 16 ‘yoghurts’ de etiketten om die vervolgens naast de etiketten te leggen van halfvolle melk en yoghurt. Het ging producten die als basis soja, have, amandel, rijst, hazelnoot en kokos hadden. De voedingswaarde viel tegen.

Energievoorziening

Echte zuivel, zo stelt de consumentenorganisatie, is een belangrijke bron van eiwit, calcium, vitamine B2 en B12. Vitamine B2 is zelfs essentieel voor de energievoorziening van het lichaam. En broertje B12 helpt weer bij de aanmaak van rode bloedcellen en een goede werking van het zenuwstelsel. Ook bevatten melk en yoghurt mineralen zoals fosfor, kalium, zink en magnesium.



Juist vanwege dat brede palet aan voedingsstoffen, kun je daarom - als je geen zuivel neemt - het best een drank kiezen waar dit soort stoffen zijn toegevoegd. Dat is een standaardtoevoeging, meldt de Consumentenbond, zoals vitamine B2 0,21 milligram per 100 milliliter. Dat soort informatie vind je op het etiket.

In het artikel in de gids haalt de Consument ook de adviezen van het Voedingscentrum aan. Dat kenniscentrum van de overheid raadt aan om elke dag melk of melkproducten te eten, juist vanwege de hoge concentraties aan calcium en de aanwezigheid van vitamine D. Mensen die zuivel willen vervangen, moeten goed opletten dat zij alle voedingsstoffen binnenkrijgen.



Producten op basis van soja zijn door hun eiwitgehalte de beste vervangers, zegt de Consumentenbond, terwijl de drankjes en yoghurts op basis van kokos de minst gezonde keuze zijn. Dit heeft vooral te maken met het hoge gehalte aan verzadigd vet. Wie een portie kokosyoghurt neemt van 150 milliliter oftewel een schaaltje, die krijgt 20,7 gram verzadigd vet binnen en dat is bijna net zoveel als je de hele dag maximaal aan verzadigd vet zou moeten binnenkrijgen. Rijstdrankjes zijn weer wat zoeter dan gewone melk en aan sommige plantaardige dranken wordt bovendien suiker toegevoegd. Het is daarom altijd goed om even het etiket te bekijken.