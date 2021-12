Hanneke was doodsbang voor vrachtwagens, tot ze een keer meereed: ‘Heeft me zeker geholpen’

videoIneens stond ze vlak naast haar grootste nachtmerrie. Tien jaar lang heeft Hanneke Verhoeven de snelweg gemeden, omdat ze te bang was om vrachtwagens in te halen. Maar dit keer was er geen ontkomen aan. Een lezer kwam haar met zijn vijftien meter lange vrachtauto ophalen om haar van haar angst af te helpen. ,,De eerste bocht dacht ik wel even: ‘oeh’. Maar het was heel leerzaam.’’

Echt spannend vond ze het niet, maar het was toch wel even slikken toen de Utrechtse de vrachtwagen in moest klimmen. Ze keek haar ogen uit terwijl ze naast chauffeur Hugo van der Hoek zat. ,,Ik voelde me heel veilig daar bovenin. Hugo stelde me echt gerust. Je ziet veel meer dan ik had verwacht’’, vertelt ze. ,,Al was het kort. Het heeft me zeker geholpen. Dus ik hoop dat het begin zo gemaakt is.’’

Waar haar angst precies vandaan komt, weet ze niet. Ruim twintig jaar geleden raakte Verhoeven voor het eerst in paniek op de snelweg. ,,Ik was met twee kleintjes onderweg en ik wilde een vrachtwagen inhalen. Op dat moment zag ik dat het er niet één auto was, maar het waren er veel meer’’, herinnert ze zich. ,,Ik werd echt helemaal niet goed. Het werd zwart voor mijn ogen. En ik had echt zoiets van: hoe kom ik hier levend vanaf?’’

Volledig scherm Hanneke Verhoeven mocht een middagje meerijden in een vrachtwagen om van haar inhaalangst af te komen. © Marlies Wessels

Aan alle kanten spiegels

Via een collega hoorde Hugo van der Hoek uit Veghel over het verhaal van de Utrechtse. Door haar mee te nemen in zijn vrachtwagen wilde de chauffeur haar laten zien dat ze niet bang hoeft te zijn. ,,Ik kan me voorstellen dat Hanneke bang is om niet gezien te worden. Veertig jaar geleden was het allemaal beperkt, maar nu hebben we aan alle kanten spiegels. Een chauffeur kan eigenlijk bijna alles zien. Alleen niet wat recht achter hem gebeurt.’’

Het is volgens Van der Hoek belangrijk dat automobilisten niet twijfelachtig rijden. ,,Of je gaat of je gaat niet. Je moet er vooral niet naast blijven rijden’’, vertelt hij. ,,Je moet als automobilist gewoon gáán. Een vrachtwagenchauffeur rijdt met veertig tot vijftig ton rond. Dat manoeuvreert lastiger dan met een auto.’’

Niet twijfelen

Hij stelde Verhoeven vooral gerust door op te merken dat chauffeurs een auto al van vijfhonderd meter afstand aan zien komen. ,,Ik moet dus vooral gewoon rijden en niet twijfelen’’, zegt ze. ,,Want dan raak ik in paniek.’’ Ze is van plan om binnenkort met haar eigen auto in de spits te gaan rijden. ,,Ik hoop dat het lukt. Ik weet niet of ik helemaal van mijn angst af ben, maar het heeft zeker geholpen. Dus ik ga het gewoon proberen. Ik heb van Hugo zijn kaartje gekregen en ik mag hem altijd bellen als ik nog een keer met hem mee wil rijden.’’

Komt voor Elkaar

