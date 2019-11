Leukste speeltjes uit de geschiedenis van Happy Meals weer verkrijgbaar

My Little Pony, Tamagotchi, de Hamburglar en niet te vergeten de Furby. McDonald’s stopte heel geliefde speeltjes in de Happy Meals. Eenmalig komen de leukste terug in een speciale box, zo maakt de keten vandaag bekend. De speeltjes zijn van donderdag 7 november tot en met zondag 10 november in de Happy Meals te vinden.



Twee grote fans van McDonald’s werden vanmorgen verrast met een limited edition Surprise Happy Meal, waarin alle vijftien speeltjes zitten: Rob Goudriaan (71) en zijn vrouw Bep (68) uit Soest. ,,We sparen sinds onze verhuizing in 1999. Onze zoon Tim had een heel hoge stapel dozen van de Happy Meals in zijn kamer en de speeltjes natuurlijk ook. We zeiden: die kunnen wel weg, zeker?”



Het antwoord was: duidelijk. Nee, natuurlijk niet. ,,Toen zeiden we: laten we dan zorgen dat de verzameling compleet wordt.” Nederland is inmiddels compleet - op de eerste doosjes na uit 1981. Sterker nog: de Happy Meals waren de opmaat naar nog veel meer items die met de bekende gelebogenketen te maken hebben.