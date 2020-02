Russin (23) overlijdt kort voor einde taart-eetwedstrijd

Over de Tong + Video Over de Tong: Eten in de stijl van Stien in Staphorst

8 februari In een historische, oorspronkelijke Staphorster boerderij zit Restaurant Stien, genoemd naar dé Staphorster kunstenares Stien Eelsingh. Tussen schilderijen die door 60 kunstenaars in haar stijl zijn gemaakt, eten we goede, eerlijke gerechten voor een nette prijs.