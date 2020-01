200 mensen vluchten in Steenwijk voor Zwolse studenten tijdens eerste editie ‘Hunted’

Overzicht Gemeenten verwachten in 2020 miljoenen euro's meer aan belastin­gen te innen: hoe is dat in jouw gemeente?

28 januari De meeste gemeenten in Nederland verwachten dit jaar meer geld op te zullen halen uit de lokale heffingen, zoals ozb, rioolheffingen of parkeerheffingen. In Oost-Nederland spannen Brummen en Kampen de kroon. Die gemeenten verwachten 17 procent meer te zullen ontvangen. Zeewolde verwacht juist een flinke daling.