'25-kilometer auto' blijkt 138 km/u te rijden in Staphorst

De politie haalde het busje van de weg vanwege de snelheid. Het busje was omgebouwd tot een zogenoemde 'MMBS categorie Z1', hierdoor wordt de maximumsnelheid beperkt tot 25 kilometer per uur. Na een snelheidsmeting bleek echter dat het busje 138 kilometer per uur kon. De politie heeft het voertuig in beslag genomen, tegen de bestuurder wordt proces verbaal opgemaakt.

'Wel de lusten...'

Een MMBS is een motorrijtuig met beperkte snelheid, hiervoor is geen kenteken vereist. Een MMBS kan een constructiesnelheid hebben van 25 km/u of 45 km/u. Zo'n voertuig is dan vrij van wegenbelasting en apk. De verkeerspolitie in Overijssel heeft een duidelijke mening over het busje in Staphorst: 'Wel de lusten, niet de lasten.'