40 jaar ervaring vertrekt: bibliotheek Kop van Overijssel zoekt nieuwe directeur

De bieb Kop van Overijssel meldt het aanstaande vertrek van Hilbers in een persbericht. Daarin kijkt Hilbers ‘zeer positief en dankbaar’ terug ‘op alles wat ik heb mogen doen in de bibliotheekwereld’: ,,Als ik langs vestigingen rijd, ken ik overal een boeiend verhaal.” Hij dankt collega’s en vele vrijwilligers ‘die hun uiterste best doen voor werk dat ertoe doet’.

Hilbers, die ook bibliotheekwerk in Zwolle, Hellendoorn en Meppel deed, was vanaf 2001 hoofdbibliothecaris in de Kop van Overijssel en de laatste jaren directeur. Trots is hij onder meer op het KennisLab, waarin bezoekers kennis kunnen maken met technologische ontwikkelingen, zoals 3D-printers en VR-brillen: ,,De bibliotheek Kop van Overijssel was daarmee de eerste bibliotheek in de provincie.”