89-jarige man uit Staphorst levenloos aangetroffen in Balkbrug

Roep om APK voor veestallen

7:49 Stallen moeten vaker gecontroleerd worden op brandveiligheid. Verzekeraars en dierenorganisaties zien in controles van de elektra van veehouderijen het antwoord op de recente serie stalbranden. Laatste dieptepunt was de brand in Swifterbant, waarbij woensdag 40.000 kippen omkwamen. De brandweer juicht een 'APK' voor stallen toe.