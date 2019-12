Aandacht voor pesten en verdriet bij Joris’ Kerstboom in Steenwijk

Strafpro­ces vader Van D. uit Ruinerwold lijkt onmogelijk: hij is al jaren zijn spraakver­mo­gen kwijt

15:29 De 67-jarige Gerrit-Jan van D. uit Ruinerwold wordt van zeer ernstige strafbare feiten verdacht. Maar het is de vraag of hij ooit berecht gaat worden. Want hoe voer je een strafproces tegen een verdachte die door een hersenbloeding al jaren niet kan praten?