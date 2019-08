Aangehouden personen na poging tot inbraak in Zwartsluis niet vervolgd

De vier personen die zondagavond in Zwartsluis zijn aangehouden na een poging tot inbraak bij Bosma Schroothandel, waar in een jaar tijd drie keer is ingebroken, zijn vrijgelaten omdat de politie hun betrokkenheid niet heeft kunnen aantonen. ,,Ik ben teleurgesteld en ik vind het ook voor de politie frustrerend”, reageert Margreet Bosma.

,,Als we dit hadden geweten hadden we denk ik minder impulsief gereageerd door er niet achteraan te rennen”, zegt Margreet Bosma. Met haar man, die samen met zijn broer eigenaar is van Bosma Schroothandel aan de Grote Kranerweerd , ontdekte ze zondagavond inbrekers op het dak. De politie kon drie mannen en een vrouw zonder vaste woon- of verblijfplaats daarna vrij snel aanhouden bij een rotonde in de buurt.

Telefoon

De politie vond bij het bedrijfspand in Zwartsluis een telefoon. Een agent belde het laatst gebelde telefoonnummer op de telefoon en in de later aangehouden auto werd opgenomen. De auto waar ze in reden was niet van hun en is in beslag genomen. De politie vond in de auto inbrekerswerktuigen. ,,Ze zijn nu ridders te voet, niet te paard. Aan de ene kant ben ik heel kwaad, maar ze zijn niet binnen gekomen en dan werkt het zo. Ik vind dat ze vrij snel zijn vrijgelaten.”

Quote We hebben nu het pand in de avond verlicht en camera’s opgehangen

De politie laat weten dat de aangehouden personen dinsdagochtend zijn vrijgelaten en geen verdachte meer zijn vanwege een gebrek aan bewijs. ,,Op grond van ons onderzoek hebben we geen betrokkenheid kunnen aantonen”, vertelt Ronald van der Leeden, woordvoerder van de politie. ,,In het geval iemand wordt aangehouden wordt op vaste tijden getoetst in hoeverre het nodig is om iemand vast te houden. Het Openbaar Ministerie besluit of mensen vrijgelaten kunnen worden.”

Bewijs

Bosma vraagt zich af hoe ze de volgende keer reageert als ze inbrekers ziet die willen inbreken. ,,Als we nu weer een vermoeden hebben van een inbraak is het denk ik beter om eerst de politie te bellen en ze niet zo snel van het terrein af te jagen. Als ze het pand waren binnen gekomen had de politie bewijs gehad. De politie zei na de inbraak meteen tegen ons dat het makkelijker was geweest als ze het pand binnen waren gekomen.” De politie adviseert aan mensen die inbrekers betrappen eerst aan de eigen veiligheid te denken en geen risico’s te nemen.

Afgelopen week heeft de politie geen meldingen gekregen over inbraken in Zwartsluis en Hasselt. In de weken daarvoor was het meerdere keren raak. De drie mannen uit Almere die vorige week maandag werden aangehouden na een woninginbraak in Hasselt zitten nog wel steeds vast. Een 63-jarige man uit Noordwolde die vorige week woensdag werd aangehouden nadat hij op de A28 reed in een de dag daarvoor gestolen bedrijfsauto in Hasselt is wel weer op vrije voeten. ,,Er is proces-verbaal gemaakt en ingezonden naar het OM, die zal een besluit nemen over het vervolg”, vertelt politiewoordvoerder Van der Leeden.