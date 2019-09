Aanhoudingen na inbraak in woning en kerk in Hasselt

Na een inbraak aan een woning aan de Karel Doormanstraat in Hasselt afgelopen nacht zijn in de omgeving twee verdachte personen aangehouden. Of ze ook daadwerkelijk bij de inbraak betrokken zijn wordt onderzocht, ze werden voor andere feiten aangehouden, meldt de politie.

De bewoonster van het huis werd die nacht om 03.49 uur wakker van geluiden in de woning en sloeg alarm. Er werd door de toegesnelde politie inderdaad braakschade aangetroffen en er zouden oude munten en sieraden zijn buitgemaakt. In de omgeving werden vervolgens twee personen aangetroffen, die voor andere feiten werden aangehouden. Welke dat zijn vermeldt de politie niet. Er wordt verder onderzoek gedaan naar de inbraak en de eventuele betrokkenheid van aangehouden verdachten bij de inbraak van afgelopen nacht. Of het tweetal ook wordt verdacht van een inbraak in de kerk ‘De Baak’ in Hasselt, is niet duidelijk.

Inbraak in kerk

Ook in de kerk werd namelijk ingebroken. Wanneer precies is niet duidelijk, dat zou tussen woensdag 18 september 2019 18.00 uur en donderdag 26 september 2019 om 18.45 uur geweest moeten zijn. Aan de achterzijde van de kerk bleek een raam te zijn opengebroken en in de kerk trof men een behoorlijke rommel aan, aldus de politie.

Die is op zoek naar getuigen die afgelopen nacht iets verdachts hebben gezien of gehoord in de omgeving van de Kareldoornmanstraat te Hasselt of andere informatie hebben die te maken heeftmet deze inbraak of de inbraak in de kerk. Bellen kan via 0900-8844 of via Misdaad Anoniem 0800-7000.

Inbraakgolf