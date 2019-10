Aanleg glasvezelnetwerk lonkt voor kernen in gemeente Zwartewaterland

,,Nu de aanleg in het buitengebied loopt of is afgerond, verleggen we onze blik naar de kernen’’, zegt coördinator Wim Brus. Glasvezel Buitenaf heeft het college van de plannen op de hoogte gebracht. Hij verwacht eind dit jaar of begin volgend jaar de bevolking te kunnen informeren. Dan is ook berekend hoeveel procent aansluitingen nodig is om het te realiseren. Volgens Brus was dat binnen de bebouwde komgrens in buurgemeente Steenwijkerland 40 procent.

In de gemeente Zwartewaterland reageert PvdA-fractievoorzitter Harrie Rietman enthousiast. ,,Het lijkt ons verstandig om deze kans nu te pakken. Want de grote vraag is of er op een later moment een andere partij komt die dit gaat doen.’’ Rietman wilde tijdens de raadsvergadering van het college weten hoe dat tegenover het initiatief staat. Wethouder Maarten Slingerland (SGP) zei te laten onderzoeken wat de rol van de gemeente moet zijn bij het concreter worden van het plan.