Aanleg ontbrekend deel fietssnelweg tussen Meppel en Zwolle kan beginnen

Meppeler winkelcen­trum Koedijks­lan­den maakt kans op vastgoed­prijs

12:57 Het mei vorig jaar geopende vernieuwde winkelcentrum in de wijk Koedijkslanden in Meppel maakt kans op de jaarprijs van de Nederlandse Raad voor Winkelcentra (NRW). In september maakt de NRW tijdens haar jaarcongres de winnaar bekend.