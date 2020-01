Aannemer werkt 's nachts door aan kruising Vaartweg bij Hasselt

Urker bespeelt in Steenwijk het grootste theateror­gel van ons land

17 januari Er zijn niet vaak orgelconcerten in De Meenthe in Steenwijk, waar het uit 1930 afkomstige theaterorgel uit het Circustheater in Scheveningen staat. Zaterdag is zo’n unieke gelegenheid, als de 28-jarige Urker organist Hendrik van Veen dit grootste theaterorgel van Nederland bespeelt.