Aantal huiszwaluwen in ‘de Kop’ vliegt achteruit

Het aantal huiszwaluwen in de Kop van Overijssel neemt schrikbarend af. Dat blijkt uit cijfers van Henk Bergsma, vrijwilliger bij Natuurmonumenten. Tellingen wijzen uit dat het aantal nesten in vier jaar tijd met ongeveer 30 procent is teruggelopen.

,,Het totaalbeeld in de Kop van Overijssel is niet rooskleurig”, aldus Bergsma. In cijfers uitgedrukt: in 2013 werden 712 nesten geteld, dit jaar nog maar 465.

De huiszwaluwen maken hun bolvormige nesten onder dakranden van woningen. Het afbreken van huizen en renovatiewerkzaamheden, in onder meer de wijk Steenwijk-west en Blokzijl en Zuidveen, is een van de voornaamste oorzaken van het teruglopende aantal nesten.

Natte klei

,,Maar ook bij schilderwerk worden ze weggehaald. En als er dan een gladde verf wordt aangebracht komen de huiszwaluwen niet terug.” Het verwijderen van nesten is met de Vogelweg uit 1994 verboden, maar het gebeurt volgens Bergsma toch. Hij noemt nog twee andere oorzaken. De huiszwaluw kan in de nabijheid van woonhuizen zich minder natte klei of leem, de bouwmaterialen voor de nesten, vinden. ,,Ze proberen het dan wel met zand en vermengen dat met hun speeksel, maar dat werkt niet altijd.”

Hoopgevend

De achteruitgang van het aantal nesten is bij de tellingen het sterkst gebleken in buurtschap Barsbeek bij Sint Jansklooster. Daar daalde het aantal nesten van 132 naar 5. De andere opvallend grote dalingen zijn geconstateerd in de wijk Steenwijk-west (van 42 naar 31), Eesveen (van 38 naar 15), Blokzijl (van 55 naar 30) en bij Gemaal Stroink (van 94 naar 52) tussen Blokzijl en Vollenhove. In kernen als Wanneperveen en Kallenkote bleef het aantal nesten vrijwel gelijk. Er zijn ook enkele hoopgevende ontwikkelingen, zo geeft Henk Bergsma aan. Dat zijn nieuwe kolonies huiszwaluwen in het Kornputkwartier in Steenwijk en de nieuwe woonwijk in Blokzijl.

Husizwaluwen gebruiken bij voorkeur hetzelfde nest als het jaar ervoor. Ze leven in kolonies maar in de Kop van Overijssel is er volgens Bergsma, die de inventarisatie uitvoert met boswachter Ronald Messemeker, nauwelijks sprake van kolonies gezien de geringe aantallen. Een van de grootste kolonies bestaat uit 21 nesten aan één pand.