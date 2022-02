ABN AMRO sluit kantoor in Meppel omdat aantal bezoekers afneemt

Buurt in IJhorst vreest verkeers­druk als buiten­plaats er komt

Hoog boven de hoofden van de ‘buren’ die poolshoogte nemen, roffelt een specht. Vroege vogels kwetteren in de toppen van bomen. Het lijkt de aubade van een woelig voorjaar dat de bossen aan de Koedrift in IJhorst wacht, want de kapvergunning is al aangevraagd: zeshonderd van dik drieduizend bomen verspreid op dit geaccidenteerde terrein gaan eruit, om ruim baan te maken voor Buitenplaats De Rieverst.

14 februari