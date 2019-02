Actiegroep geeft plaatsnaambord Meppel de streektaalnaam Möppelt

Dat is gedaan op 21 februari, de Internationale Dag van de Moedertaal. Deze door de UNESCO in het leven groepen dag staat in het teken van de taalkundige en culturele diversiteit en de meertaligheid. ,,Voor de UNESCO zijn talen het instrument om het culturele erfgoed levend te houden. Door de moedertaal in ere te houden, blijft de taalkundige en culturele traditie bestaan’’, aldus een verklaring van de actiegroep, waarvan niet bekend is wie er achter schuil gaan.

Het was niet voor het eerst dat Drents op Stee in actie kwam. In het verleden gebeurde dat in de streektaalmaand maart. Het doel van de actiegroep is het provinciaal bestuur en de twaalf gemeentebesturen te bewegen meer aandacht te hebben voor de Drentse taal in de openbare ruimte. Het liefst ziet men dat alle plaatsnaamborden tweetalig worden, net zoals in Friesland en Limburg.