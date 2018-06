AED’s in Zwartewaterland nog te vaak achter gesloten deuren

In de gemeente Zwaterwaterland hangt een flink aantal AED’s, volgens gegevens van het Rode Kruis ruim vijftig.. Maar niet alle apparaten zijn 24 uur per dag beschikbaar omdat ze achter een hek of een gesloten deur hangen, met name in de avond- en nachtelijke uren. In de nota Lokaal Gezondheidsbeleid kondigt de gemeente aan om die beschikbaarheid op te gaan vijzelen.

,,Uit cijfers van de Hartstichting blijkt dat de overlevingskans bij toepassing van reanimatie 23 procent bedraagt. Een goed netwerk van AED’s is letterlijk van levensbelang”, zo staat in de nota over de apparaten die bij een hartstilstand het hartritme weer kunnen herstellen. De gemeente spreekt de ambitie uit om de komende jaren het netwerk van AED’s en burgerhulpverleners verder te versterken. Er zal daarbij sterk de aandacht worden gericht op bevordering van de 24-uurs beschikbaarheid. Nu is dat niet bij alle AED’s het geval. Sommigen hangen binnen en zijn alleen tijdens de openingstijden van het betreffende bedrijf of instelling toegankelijk”, zo staat in de nota, die inmiddels door de gemeenteraad is vastgesteld als uitgangspunt voor de komende jaren.

Hoewel er een ‘mooi netwerk van AED’is ontstaan, met apparaten bij bedrijven, instellingen en maatschappelijke organisaties, wil de gemeente het aantal AED’s nog zien uit te breiden. Daarbij wordt gewezen op een initiatief van een aantal inwoners van Hasselt. Die hebben zich twee jaar geleden samen beijvert voor de komst van een AED in hun buurt en hebben een reanimatiecursus gevolgd. Bewoners van negen straten in de wijk Nadorst investeerden met steun van de gemeente Zwartewaterland in dit apparaat. De gemeente ziet dit graag nog meer gebeuren, reden waarom In de gezondheidsnota de ambitie is uitgesproken het netwerk van AED's en burgerhulpverleners verder te versterken.