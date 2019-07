Afgebrande sportschool in Steenwijk tijdelijk voortgezet in Tuk

Fietspad langs Kanlaan tussen Staphorst en Nieuwleu­sen weer in de steigers

7:13 Er zit weer schot in het fietspad langs de Kanlaan en de Evenboersweg in Staphorst. De gemeente heeft het contract met aannemer Ploegam voor de aanleg van dit 4,5 kilometer lange fietspad beëindigd. Daardoor is de gemeente vrij om het project opnieuw in de markt te zetten.