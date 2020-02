Afgezwaaide PvdA-politicus Harrie Rietman nu op weg naar het Zwartewaterlandse pluche

Harrie Rietman was met een lange staat van dienst in de lokale politiek in 2010 afgezwaaid. Maar in 2018 keerde hij - noodgedwongen - terug in de gemeenteraad van Zwartewaterland. Eerst tijdelijk, later definitief. En is de 64-jarige inwoner van Genemuiden de beoogde nieuwe wethouder namens de PvdA, die CU en SGP nodig zijn na de breuk met BGZ en het opstappen van Albert Coster.