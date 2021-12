‘Afhaalstraat’ verrijst bij theater De Meenthe in Steenwijk

Website

Bestellingen kunnen belangstellenden doen vanaf maandag 20 december via de website afhaalstraat.nl. Betaling gaat ook via deze website. Met het afhaalbewijs komen klanten vervolgens naar het parkeerterrein van De Meenthe op 31 december, tussen 8.00 en 16.00 uur. ,,Wij zorgen ervoor dat uw producten duurzaam verpakt binnen enkele minuten voor u klaarstaan. En, indien gewenst, zetten we het ook nog in uw achterbak of fietsmand. Af- of uitstappen hoeft dan niet. Alles op gepaste afstand en geheel contactloos.”