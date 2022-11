Afkeuring raadsleden Staphorst over spelen voor eigen rechter bij sinterklaasintocht

Station in Staphorst is volgens Overijssel onhaalbaar: ‘Er rijden genoeg bussen naar Zwolle en Meppel’

De komst van een station in Staphorst is in de ogen van de provincie Overijssel schier onhaalbaar. Daarvoor zal er eerst een andere vervoerder moeten komen op de huidige lijn tussen Zwolle en Leeuwarden en daarover gaat vooral de provincie Friesland. Daarnaast rijden er volgens Overijssel genoeg bussen. „Het vervoersaanbod is passend bij de vraag.”

