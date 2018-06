Afscheidsrit voor Staphorster wethouder Jaspers Faijer

Jaspers Faijer en zijn vrouw werden met een koets opgehaald van huis in Rouveen en reden over de Oude Rijksweg, met de karakteristieke Staphorster boerderijen op de achtergrond, naar het gemeentehuis, waar een erehaag stond opgesteld. Na voor de ChristenUnie vier jaar wethouder te zijn geweest in Staphorst, is Bart Jaspers Faijer onlangs begonnen als wethouder in de gemeente Ommen. Hij kent het stadje aan de Vecht uit het verleden, toen hij directeur was van stichting Stimuland met Ommen als hoofdlocatie.