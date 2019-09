Afschuttingsweg in Rouveen krijgt ondertitel Jodenweg

Ze stuurden in april een brief en stelden de burgemeester de vraag of de straatnaam Afschuttingsweg niet veranderd kon worden in Jodenweg. Dat voorstel vloeide voort uit een gastles van de Rouveense documentairemaker Geertjan Lassche over de Joodse dwangarbeid in het dorp. De gemeente gaat niet over tot het volledig veranderen van de straatnaam, want dat is volgens een gemeentewoordvoerster ‘een te ingewikkelde en kostbare procedure'.