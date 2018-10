Afsluiting Grote Kolksluis treft evenementen Zwartsluis

Mocht Rijkswaterstaat de Grote Kolksluis in Zwartsluis permanent afsluiten heeft dat gevolgen voor twee grote nautische evenementen in Zwartsluis. Het treft Zwartsluis onder Zeil en de Nationale Sleepbootdagen, die elkaar jaarlijks afwisselen en tienduizenden bezoekers trekken.

De Nationale Sleepbootdagen ondervonden in mei al hinder van gesteggel rond de sluis. ,,Rijkswaterstaat pleegt geen onderhoud meer aan beide bruggen en is van mening dat het ophalen en neerlaten daardoor een te groot risico vormt”, aldus Roel Schurink, voorzitter van beide nautische evenementen. Daarom kon het rondje Zwarte Water - Meppelerdiep - Zwarte Water via de kolksluis niet meer worden gemaakt. De route van de verlichte avondvaart werd noodgedwongen aangepast. ,,Jammer voor het publiek want er is minder gelegenheid om de verlichte boten te zien."

Volgend jaar is Zwartsluis onder Zeil. Roel Schurink: ,,Dan gaan we met de vloot door de sluis voor het admiraalzeilen op het Zwarte Water. Als dat niet meer kan, moeten we omvaren via het Meppelerdiep.” Het openhouden (of afsluiten) van de sluis zit volgens Schurink vast op de onderhoudskosten van de brug in de provinciale weg en de fietsbrug. Hij heeft nog hoop: ,,Wellicht vinden we wat sponsoren en kan de gemeente over de brug komen.”

Na jarenlange verpaupering onderging de in 1879 gebouwde Grote Kolksluis in 2008 een grote opknapbeurt. De deuren kregen elektrische aandrijving en van de bruggen werd de elektrische aandrijving vervangen en alle bewegingswerken gereviseerd. Er werd daarna weer volop gebruik van gemaakt. ,,Door een nieuwe sluis in het Meppelerdiep is de Grote Kolksluis overbodig geworden en stopt Rijkswaterstaat geen geld meer in het onderhoud van de bruggen", zo laat een woordvoerder weten. Toch is volgens hem een algehele afsluiting nog niet aan de orde. ,,Intern zijn we aan het kijken wat we willen in Zwartsluis, besluiten zijn niet genomen.”

Monumentale status

PvdA-raadslid Harrie Rietman is daar niet zo zeker van. Hij heeft het college opgeroepen een permanente afsluiting te voorkomen. Dan kan door de Grote Kolksluis snel een plaats te geven op de gemeentelijke monumentenlijst, om vervolgens te onderzoeken of het de status van rijksmonument kan krijgen.