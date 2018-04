Afvaldump in Weerribben schokt boswachter

'Iemand moest zijn schuur ook kwijt. Tjonge, ongelooflijk dat ze dit zomaar in de natuur dumpen.' Boswachter Egbert Beens kan daags na de afvaldump in de Weerribben ontdekt te hebben er nog steeds niet bij. 'Dit is een ernstig milieudelict. Dat pikken we niet.'

Egbert Beens is boos en verdrietig tegelijkertijd. ,,Wat mankeert je? Er is een complete schuur in het bos gedumpt. Dikke balken, planken. Mogelijk zelfs met asbest. Dat moeten we nu gaan uitzoeken.'' Boswachter Beens ontdekte de afvaldump zondagmiddag tijdens een surveillance door de Weerribben. Aan de zuidkant, vlakbij het het dorpje Nederland, stuitte hij op een metershoge houtstapel.

Verdrietig

,,Ik wist niet wat ik zag tijdens mijn surveillance. Normaal doen we dat per auto of boot, maar nu was ik te voet. Je komt dan ook op de afgelegen plekken. Dit is een van die plekjes. Jaren geleden is hier ook al eens afval gedumpt. Maar niet zoveel als nu. Het maakt mij oprecht boos, verdrietig ook.''

Opsporen

Na overleg maandagmorgen, gaat Staatsbosbeheer de zaak onderzoeken. Beens: ,,We proberen eerst de pachter van de grond op te sporen. Misschien weet hij iets. Daarna gaan we de omgeving uitkammen en bij de gemeente navraag doen. Dit is een mileudelict en dat pikken we niet. We moeten bovendien veel kosten maken om het sloophout af te voeren. We moeten een container laten komen en de stortkosten betalen.'' De boswachter hoopt dat er mensen zijn die iets hebben gezien. ,,Het moet met groot materieel naar het bos zijn gebracht.''