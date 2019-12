Afvalvrij naar concerten in Steenwijker Meenthe

Al jarenlang was de enorme berg plastic bekers op de vloer van de evenementenhal na een optreden een doorn in het oog van theaterdirecteur Han Evers. Het idee van zijn horecamanager Pim van der Veen om met recyclebekers te gaan werken, viel daarom bij hem in goede aarde. ,,De bezoekers krijgen tegen inlevering van een muntje een kunststof beker van Star Cups. Bij een volgend drankje krijgen ze een schone beker. Na afloop van het concert leveren ze de laatste beker weer in en krijgen ze het muntje terug of kunnen ze dat inruilen voor een snack’’, legt Van der Veen de nieuwe aanpak uit. ,,Met het systeem van Star Cups gaan alle gebruikte bekers terug naar de een centraal schoonmaakpunt in Nederland, worden gewassen en weer ingezet op andere concerten en festivals’’', zegt hij als het voorprogramma met The Radiators is begonnen.