Afzwaaiende Sluziger Eefje Bols-Stroeve is 'nog niet afgeschreven'

Ik sta eigenlijk nooit zo op de voorgrond. Maar nu met dat afscheid, die onderscheiding -dat had ik echt nooit verwacht- en mijn veertigjarig huwelijk afgelopen weekend, vind ik het nu wel okay. Dan is het ook niet meteen zo stil thuis. Hoewel ik nu ook weer niet teveel aan kan momenteel. Ik heb hele zware medicatie, die doet wat ie moet doen, maar ook zorgt dat ik heel moe word. En mijn lichaam wil niet meer. Anderhalf uur iets doen en dan ben ik eigenlijk al weer moe. Dat is eigenlijk niks voor mij, ik ben nooit een thuiszittype geweest. Ja nu wel, nu wordt ik een heel nieuw type mens. Ik sta in een soort overlevingsstand. Ik blijf ook maar praten, ratelen, omdat ik zo druk ben in mijn hoofd. Ik wil nog zoveel. Dan zie ik weer een leuke cursus in de krant staan en denk ik: 'Oh leuk..' Om meteen erachteraan te denken: 'Nee Eefje, dat kun je niet meer'. Het hoeft ook niet meer. Maar ik doe het wel. Ben net aan een cursus 'art-journalling' begonnen. We maken een soort kunstdagboek in een mooi gebonden boekwerk. Dan kan mijn man Henk straks -over tien, zes of misschien al twee jaar, ik weet niet hoe snel het gaat- iedere dag het boek openslaan op een ander kunstwerkje dat ik heb uitgediept. Ik moet wel creatief bezig zijn, ik wil getriggerd worden door iets. Anders lig ik alleen maar te Netflixen in mijn hangplek op de hoekbank. Ik heb nog veel te veel om voor te leven. Ik wil nog steeds inhoud vinden in de dingen. In de natuur zie ik de diepere betekenis van het leven. Dat heb ik gaandeweg steeds meer geleerd. Al toen ik bij het museum Schoonewelle terecht kwam in 1997. Ik was op zoek naar een grotere ruimte voor de bloemschikcursussen die ik gaf. Die kon ik daar huren. 'Dan kun je ook wel meteen vrijwilliger worden', zeiden ze. Dus dat werd ik. Toen het VVV een plekje kreeg in het museum, kreeg ik de 8 betaalde uren die ze ter beschikking hadden. Dat werden er uiteindelijk 24, op papier. In de praktijk deed ik dubbel zoveel. Educatieve programma's, speurtochten voor de jeugd in het museum en in Zwartsluis, de Jeugdnatuurclub opgericht, het museum geprofessionaliseerd, speciale cursussen gevolgd en de groep vrijwilligers laten uitgroeien tot zo'n honderd mensen nu. Niet in mijn eentje hoor, maar ik heb me er wel met hart en ziel voor ingezet. Vooral voor de jeugd. Die komt amper meer buiten, terwijl er zoveel moois is te vinden en te zien. Als wij ze konden triggeren tijdens een rondleiding of workshop en ze vervolgens terug kwamen met iets wat ze hadden gevonden, was ik zo trots. Daar heb ik zoveel voldoening uit gehaald. Ik hoop dat dat wordt voortgezet onder de nieuwe beheerder Evelien Kuilder. Ik zou haar adviseren om eerst alles weer te stabiliseren in de Sluuspoort en dan tóch weer verder te gaan met de promotie van Zwartsluis. Reuring is goed voor een dorp, maar er moet wel echt weer een centraal punt in Zwartsluis komen waar het culturele, recreatieve en de toeristische informatievoorziening hun plek vinden. Daar ligt een mooie taak voor Evelien. En met de geschiedenisafdeling van Schoonewelle willen we een digitale stap maken, maar daar is geld voor nodig. Het zou goed zijn als de huidige kleine besturen er mensen bij krijgen die de weg kennen in subsidieland. Hoe mooi zou het zijn als we de Sluziger geschiedenis straks met een VR-bril zichtbaar kunnen maken? Dat je de drukke handel van destijds weer virtueel op de Handelskade kunt zien. Daarover wil ik nog best wat adviseren. Ik wil me nuttig blijven voelen. Ik ben nog niet afgeschreven, hopelijk nog lang niet.