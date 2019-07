Agenten verbaasd: werkelijk niets deugt aan gammele trekker in Wanneperveen

Een rijdend wrak. Meer kan de politie er niet van maken. Zaterdag is een trekker met aanhanger van de weg gehaald bij de Beukerssluis in Wanneperveen. Het aantal overtredingen overtrof alles...

Heel bijzonder. Heel apart. Maar ook heel gevaarlijk. De politie heeft bijna moeite om de juiste woorden te vinden. In het berichtje op Facebook melden agenten dat ze zaterdag tijdens een controle in het gebied Wanneperveen, Giethoorn en Zwartsluis een trekker van de weg haalden. De bestuurder viel nogal op omdat hij spookrijdend over een rotonde reed. Dus de verkeerde richting op.

Boekdelen

In de aanhanger zat een flinke lading. De politie heeft geen foto bij het bericht geplaatst, in verband met privacy. Maar de bijgeleverde omschrijving spreekt boekdelen. ‘De lading was 440 cm hoog waar 400 cm de max is. De verlichting van de aanhanger werkte in zijn geheel niet. Twee banden van de aanhanger waren volledig aan gort gereden', schrijven de agenten. ‘Gelukkig was dat op de assen, die voorzien waren van dubbel lucht.’ Ook lekte de trekker hydrauliek olie. Bovendien lag de lading helemaal los. Bij het uitwijken of plotseling remmen kon het er makkelijk afvallen. Tevens ontbraken de reflectoren aan de zijkant van de aanhanger.