Ajax-fan Rob uit Meppel begint letselschadezaak tegen politie nadat hij bij rellen gewond raakte

Het OM meldt dat ‘medio april een deel van de zeven aangiften is geseponeerd op verschillende gronden, een aantal vanwege onvoldoende bewijs’. De rest van de aangiften moet nog worden beoordeeld. Het is onduidelijk hoeveel er precies afgedaan zijn.

Een van die zeven is de 28-jarige Rob van Dommelen uit Meppel. Hij begint nu een civiele letselschadezaak. Van Dommelen kreeg de straal van een waterkanon vol in zijn oog. “Ik kreeg het water met zoveel kracht in mijn oog, dat mijn hoofd naar achteren werd geslagen, mijn tongriem inscheurde en keel zwaar kneusde. Door een kras op mijn hoornvlies zie ik nog steeds continu een stip in mijn rechteroog,” aldus Van Dommelen. “Dit was puur zware mishandeling.”