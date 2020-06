Al is het met pijn in het hart, Zwartewaterland ontkomt niet aan verhoging OZB

Dat is de conclusie na de bespreking van de Kadernota. Daarin schetst het college de financiële toekomst. Na een aantal goede jaren (vorig jaar werd ruim één miljoen euro geplust) is die nu weinig rooskleurig. Dat komt door aanzienlijk minder geld vanuit het Rijk en fors oplopende kosten voor onder meer zorg. En dan is nog niet bekend wat de financiële gevolgen van de coronacrisis zijn.