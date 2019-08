Al tijdens uitzending Opsporing Verzocht 21 tips in moordzaak Halil Erol

Nog tijdens de uitzending van Opsporing Verzocht dinsdagavond kwamen bij het belteam in de studio 21 tips binnen over de zaak Halil Erol. De man uit Steenwijk werd in 2010 vermoord.

Het tv-programma besteedde dinsdag voor de vijfde keer aandacht aan de moordzaak rond Erol, die inmiddels ook wel ‘de puzzelmoord’ wordt genoemd. Woordvoerder Chantal Westerhoff van de politie kon dinsdagavond nog niet ingaan op de inhoud van de tips. ,,Over de inhoud kan ik nu nog niet heel veel zeggen, maar er zitten wel wat zaken bij die het uitzoeken waard zijn.” Eerder dinsdag werd al bekend dat een 44-jarige vrouw is aangehouden in de zaak.

Zakken

De politie vroeg tijdens de uitzending van het opsporingsprogramma opnieuw informatie over de polyesterzakken waarin lichaamsdelen van Erol werden gevonden. Live in de studio werd een polyester zak getoond, waar lichaamsdelen in werden gevonden. De romp van Erol was in 2013 verpakt in zo’n zak, maar drie jaar daarvoor waren ook al lichaamsdelen van Halil Erol teruggevonden in een zandkleurige polyester zak.

Volgens de politie heeft deze zak, waarvan het materiaal oogt als canvas, een afmeting van 53 bij 140 centimeter. Aan het einde zit een klep met een klittenband sluiting. Ook hebben de zakken vier gaten. Ondanks vele suggesties, zoals een verpakking voor kussens, zeilen, tentstokken, noten of fruit, is de werkelijke herkomst van die zakken nog niet vastgesteld. De politie is daarom nog steeds op zoek naar een antwoord over de oorsprong van de zak en wie over zulke zakken kon beschikken.

De politie zoekt ook onder meer informatie over het judopak (merk Matsuru) die bij de romp van Erol werd aangetroffen. De recherche hoopt ook nog steeds info te krijgen over een opvallend dekbedhoes die bij het lichaamsdeel werd aangetroffen.

15.000 euro

Opsporing Verzocht wordt morgen om 12.00u herhaald. De informatie is volgens Westerhoff ook op de website geplaatst. De politie is volgens haar nog altijd op zoek naar tips. Voor de gouden tip die leidt tot de oplossing van de gruwelijke moord op Erol geldt al sinds 2010 een beloning van 15.000 euro.