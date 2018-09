Alie bakt de lekkerste Gaellemuniger suker

video Brandweer weet restaurant De Rietstulp in Giethoorn te redden

10:33 Hoewel de omstandigheden slecht waren - een uitslaande brand in een gebouw met een rieten kap - heeft de brandweer vanmorgen vroeg restaurant De Rietstulp in Giethoorn weten te redden. ,,Het gebouw heeft veel roet- en rookschade, maar is wel weer te gebruiken", zegt woordvoerder Jan Wittenberg van de Veiligheidsregio IJsselland.