Alle 17 verdachten in zaak Nijeveense cokemanege blijven vast zitten

Video Drugsrij­der die zwaar ongeval in Zwartsluis veroorzaak­te, weet er niets meer van: ‘Ik heb niet eens een rijbewijs, dus hoe ik in die auto kwam?’

17:04 De 25-jarige Patrick S. uit Genemuiden kan zich niets meer herinneren van de avond in november 2018 waarop hij, onder invloed van drank en drugs, in de auto van een bekende, een fiks auto-ongeluk veroorzaakte in Zwartsluis. Daarbij raakten zijn bijrijder en de tegenligger zwaar gewond.