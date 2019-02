Alle infoborden historische panden Zwartewaterland in een nieuw jasje

updateAls derde kern in de gemeente Zwartewaterland worden de bekende bruine informatieborden van de ANWB dit jaar ook bevestigd op historische gebouwen in Genemuiden. De ingebruikname is gepland tijdens Open Monumentendag op zaterdag 14 september.

Dat houdt in dat er haast gemaakt moet worden met de inventarisatie van de gebouwen die voor een bord in aanmerking komen en het schrijven van de informatieve teksten. Stichting Stadswacht, Vrienden van Oud Genemuiden en het Toeristisch Informatie Punt werken samen in het bordenproject.

De aanleiding voor het plaatsen van de informatieborden in Genemuiden is een aantrekkelijke subsidieregeling van de ANWB, zo laat de gemeente Zwartewaterland weten. Daarbij hoeven gemeenten slechts de helft van de kosten te betalen en de ANWB betaalt de andere vijftig procent. Zwartewaterland wil daarvan graag gebruik maken voor de vervanging en modernisering van de al dertig tot veertig jaar oude ANWB-borden in Hasselt en Zwartsluis.

Daar is drie jaar geleden al mee begonnen, maar in met name Hasselt zijn zoveel historische panden en dus informatieborden, dat is gekozen voor een fasering. Bovendien is daar ook sprake van een uitbreiding met nieuwe borden op woningen met een huisnaam, bij de vestingwerken zoals de Veerpoort en het Van Stolkspark en buiten de stadskern de Nederlands hervormde kerk in Mastenbroek en het Zwartewaterklooster.

15.000 euro

Dit jaar moet dat allemaal in de tweede fase van het project worden gerealiseerd, en dan kan gelijk Genemuiden aanhaken door ook in deze kern borden te laten plaatsen. De kosten voor een gemeentebrede uitvoering zijn becijferd op 30.000 euro, waarvan Zwartewaterland dus maar 15.000 euro hoeft te betalen. En dat bedrag heeft het gemeentebestuur er graag voor over en schraapt het bij elkaar uit allerlei potjes.

,,Al bijna veertig jaar zijn de ANWB-informatieborden een begrip voor toeristen, bezoekers en inwoners. Door hun specifieke vormgeving zijn de borden direct herkenbaar als betrouwbare bron van informatie over lokale monumenten en historie’’, zo motiveert het college het voorstel om er 15.000 voor uit te trekken. De borden zijn ook toegankelijk voor buitenlandse toeristen. Via een qr-code is er een vertaling in het Engels en Duits te lezen op de smartphone.