Alle papierinzamelaars in Steenwijkerland een nieuw contract, maar ‘alles blijft eigenlijk zoals het was’

Twee jaar lang duurde de ophef rond de papierinzameling in de gemeente Steenwijkerland. In plaats van de verenigingen en scholen zou een professionele inzamelaar, zoals bijvoorbeeld Rova, de inzameling in de gemeente op zich moeten gaan nemen. Dat leidde tot hoog oplopende emoties en protesten. Want het geld dat met de papierinzameling werd opgehaald was bij sommigen tot een fikse inkomstenbron op de totale begroting gegroeid (VV Olde Veste is goed voor minimaal 5000 euro per jaar, meldde de wethouder) terwijl het voor anderen het verschil maakt tussen wel alle kinderen mee op schoolreisje of niet. ,,Oud papier werd niet als afval gezien", is de conclusie van de wethouder anno nu. ,,Het is door de jaren heen een maatschappelijk iets geworden, een inkomstenbron voor scholen en clubs.”