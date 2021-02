Alleen de leden mogen het ijs op, daarom blijft grote drukte uit op de ijsbanen

Burgemees­ters vrezen druk op zorg door schaatson­ge­luk­ken: geen schaatskam­pi­oen­schap in Kop van Overijssel

10 februari Hoe mooi het ijs ook wordt, in de Kop van Overijssel wordt geen NK Marathonschaatsen gehouden. De regio heeft het al druk genoeg om de verwachte recreanten in goede banen te leiden, zegt voorzitter Peter Snijders van Veiligheidsregio IJsselland. Wordt het dit weekend te druk in de Kop, dan gaan parkeerplaatsen of zelfs hele wegen dicht.