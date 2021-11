Allereerste rugbyclub van Meppel gaat na oprichting damesteam op zoek naar jeugd

Evenement ‘Kerst in Steenwijk’ gaat in uitgeklede vorm door: ‘Zo min mogelijk mensen bijeen’

‘Kerst in Steenwijk’ gaat dit jaar zoals het nu lijkt door, maar wel in afgeslankte vorm. Er is geen markt met kraampjes, maar wel zijn er een paar kleine acts in de straten. ,,Het blijft afwachten wat rond die tijd kan”, legt Rob van Meel van ondernemersvereniging Steenwijk Vestingstad uit.

