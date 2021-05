Als er niet te veel tegenzit kan Rouveen in 2023 weer bouwen

CHECK JOUW GEMEENTE Meppel is wildplas­hoofd­stad van Nederland (en zo doen de andere gemeenten in Oost-Nederland het)

5:00 In coronajaar 2020 zijn we met z’n allen een stuk minder gaan wildplassen en -poepen. In heel Nederland werden bijna 10.000 ‘plasprenten’ minder uitgedeeld dan in 2019. Twee opvallende uitschieters bevinden zich in Oost-Nederland: Meppeler agenten slingerden relatief de meeste wildplassers op de bon en Flevoland was de enige provincie waarin het totaal aantal prenten steeg.